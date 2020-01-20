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  3. Karadeniz'de ağlara takıldı! Nadir görülüyor

Karadeniz'de ağlara takıldı! Nadir görülüyor

Karadeniz'de ağlara takıldı! Nadir görülüyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ağa takılan mavi yengeç, balıkçıları şaşırttı.

Daha çok Akdeniz ve Ege Denizi'nde görülen ancak zaman zaman Karadeniz'de de rastlanan bir tür olan mavi yengeç, Alaplı ilçesinde balıkçı Tahsin Turan'ın ağına takıldı. Yengeci görünce şaşıran Turan, fotoğrafını çektikten sonra tekrar denize bıraktı. Karadeniz'de nadir görülen yengeci, çoğalması için tekrar suya bıraktığını belirten Tahsin Turan, "Karadeniz'de avlandığımız sırada ağlarımıza dev mavi yengeç takıldı. Özelikle Uzak Doğu ülkeleri bu yengeç türünü çok tüketiyor. Karadeniz'de görülmesi beni çok şaşırttı. Ben de mavi yengecin daha çok çoğalması için suya bıraktım" dedi.

(DHA)


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