Karabük imsakiye sahur, iftar vakti saati kaçta? 2020 Karabük iftar sahur vakti, sabah ezanı saati

Karabük İmsakiye sahur, iftar vakti saati kaçta? sorusunun yanıtı arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Müslümanlar Karabük iftar sahur vakti, sabah ezanı saati ile ilgili merakını gidermek istiyor. Peygamber Efendimiz "Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” buyurmuştur. 2020 Karabük iftar sahur vakti, sabah ezanı saati ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

2020 KARABÜK İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

KARABÜK SAHUR, İFTAR VAKTİ SAATİ KAÇTA?

Karabük iftar vakti saati Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Karabük’te iftar saati 19.46’da olacak.

KARABÜK’TE İFTAR SAHUR VAKTİ, SABAH EZANI SAATİ

Karabük sahur vakti, sabah ezanı saati ise 04.14 olarak belirlendi.

2020 KARABÜK İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği Karabük imsakiyesinin tamamını haberimiz içerisinden okuyabilirsiniz.

RAMAZAN AYININ FAZİLETİ NEDİR?

Ramazan ayı; tutacağımız oruçlarla bedenimizin sıhhate kavuşacağı, vereceğimiz zekatlar ve sadakalarla malımızın temizliğe ulaşacağı, şeytanların kullara yaklaşamaması ve nefsimizin açlıkla terbiye olmasıyla huzura erdiğimiz, maddi ve manevi hayatımızda birçok güzelliklerin yaşandığı bir aydır. Ramazan ayı; ibadet hayatımızda oruçlarımızla, beş vakit namaz ve teravih namazlarımızla, okuyacağımız Kur’an ile manevi yönde birçok güzellikler elde edeceğimiz bir zaman dilimidir.

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir.

TERAVİH NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Teravih Namazı Peygamber Efendimiz'in Ramazan Ayı'nın girdiği akşam itibari ile Ramazan bitene kadar kıldığı ve Yatsı namazı ile kılınan bir namazdır. Teravih namazı Yatsı namazı ile vitr namazı arasında 20 rekat olarak kılınır. Bu 20 Rekat 2 rekatta bir veya 4 rekatta bir selam verilerek kılınabilir. Teravih kelimesi kelime anlamı olarak rahatlamak, dinlendirmek anlamı taşımaktadır.

Teravih namazı Peygamber Efendimiz'in sünnetine iştirak açısından son derece faziletli bir ibadettir. Teravih namazı hadislerde şöyle övülmüştür; "Ramazan ayı, oruç tutulması farz kılınan bir aydır. Ben de size gecelerinde (terâvih) namazı(nı) sünnet kıldım. Her kim orucu tutar ve (teravih) namazı(nın faziletine ve hak olduğu)na inanarak ve mükâfâtını ümit ederek kılarsa anasından doğduğu gün gibi günahlarından çıkar.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce) Ebû Hureyre'nin naklettiği bir hadise göre Peygamberimiz Resulullah, Ramazan gecelerini ihya etmeyi teşvik etmiş ancak bunu kesin olarak emretmemiştir. Bu konuda; "Her kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır" diye buyurmuştur. Hadis alimlerinden en-Nevevî, Hz. Muhammed (s.a.s)'in ashabına Ramazanı ihya etmeyi vacip kılmadığını, fakat mendup olarak emredip teşvik ettiğini, İslâm alimlerinin de bunun mendup olduğunda ittifak ettiklerini kaydetmektedir. En-Nevevî, "Ramazanı ihya etmenin, teravih namazını kılmakla hasıl olduğunu" da zikretmektedir. Bu açıdan Hz. Muhammed’in, "Her kim Ramazan'ı ihva ederse" sözü, "her kim geceleri namaz kılarak Ramazan'ı ihya ederse" şeklinde anlaşılmalıdır. Nitekim Abdurrahman b. Avf'ın naklettiği bir hadiste Hz. Muhammed, "Şüphesiz Allah Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de Ramazan gecelerini ihya etmeyi sünnet kıldım. Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı oruçla, gecelerini namazla ihya ederse, anasından doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur" buyurmaktadır.