Kar yağışı nedeniyle Karabük'te okullar tatil!

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı Merkez ilçe ve tüm ilçelerimizdeki okul öncesi, ilk, orta ve liselerde 10.02.2020 Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelliler de bir gün idari izinli sayılacak olup, Halk Eğitim Kurslarına da 1 gün süreyle ara verilmiştir."