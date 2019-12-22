Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte İstanbul hava durumu

İstanbul’da kar yağışının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kar ne zaman yağacak? Her yıl kış aylarının gelmesi ile beraber hava şartları da değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden uyarılarını yayınlıyor. İstanbul Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Toros, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar kar yağışının ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyorlar.

İstanbul Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Geçtiğimiz Kasım ayı çok sıcak ve kurak geçti. 2010 yılı sonrası en sıcak ve kurak ay olarak tarihe geçti. Türkiye genelinde de bu şekilde. 90'lı yıllarda susuz dönemi yaşayanları Kasım ayının ve bu ayın yağışsız geçmesi korkutuyor. Normalde İstanbul'da yağan yağışların yüzde 15'i Aralık ayında yağıyor. Yüzde 12'si de Kasım ayında yağıyor. Yani İstanbul'a yıl boyunca yağması gereken yağışın çeyreği Kasım ve Aralık ayında yağıyor. Ancak bu yıl bunu göremiyoruz." şeklinde konuştu.

5 günlük ve günlük İstanbul hava durumu haberimizde sizlerle.

İSTANBUL HAVA DURUMU UYARILARI

İstanbul’da bugün havanın, 19°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı olması bekleniliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege Bölgesinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 yer yer 100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Ege Bölgesinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) ve kuvvetli fırtına (60-80 yer yer 100 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.