Ankara, İstanbul 2019 kar yağışı ne zaman? Kar ne zaman yağacak?

“Kar ne zaman yağacak?” sorusu 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. İstanbul ve Ankara’da kar ne zaman yağacak? Kış mevsiminin gelmesi ile beraber vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaları daha yakından takip etmeye başladılar. İstanbul ve Ankara’da yaşayan vatandaşlar kar yağışının ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyorlar. Haberimiz içerisinden günlük ve 5 günlük hava durumu açıklamalarına ulaşabilirsiniz.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul ve Ankara’da yaşayan vatandaşlar kar yağışının ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyorlar. 5 günlük Ankara ve İstanbul hava durumu haberimizde sizlerle.

ANKARA HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU

1 ARALIK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve İskenderun Körfezi ile Kastamonu’nun kıyı ilçelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve tüm yurtta mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bu sabah saatlerinden itibaren Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu akşam saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli (51-100 kg/m2/ 24 saat) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Öğle saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz’de ( Ordu, Giresun, Trabzon, Rize illeri ve Artvin’in kıyı kesimleri) başlaması beklenen yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerine kadar kuvvetli ( 51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara (Sel, su baskını, heyelan riski, yüksek rakımlı yerlerde meydana gelecek yoğun kar yağışından kaynaklanan ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yarın (Pazartesi) sabah saatlerine kadar Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın Kuzey, Elazığ'ın doğu, Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yağışların kuvvetli (30-75 kg/m2/ 12 saat) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar, 1000 m. üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar (20 cm. ve üzeri) yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.