Kar, İstanbul'un kapısına dayandı! Uyarılar peş peşe geldi

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Balkanlar'dan girişi yapan kar, Edirne ve Tekirdağ'da etkisini göstererek İstanbul'un kapısına dayandı. Öte yandan, kar yağışının önümüzdeki saatlerde de etkili olması durumuna karşı bölgeye kar küreme aracı yönlendirildi. Bölgede yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

HAVALAR BİR ANDA SOĞUDU

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olmaya başladığı Edirne'de kar yağışı, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı kesiminden yurda giriş yaptı. Edirne'nin Lalapaşa ilçesi ile Hamzabeyli kesiminde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bölgeyi beyaz örtüye bürüdü. Kar yağışına, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda bekleyen bazı TIR sürücüleri de hazırlıksız yakalandı. Öte yandan, kar yağışının önümüzdeki saatlerde de etkili olması durumuna karşı bölgeye kar küreme aracı yönlendirildi. Bölgede yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

KAR YAĞIŞI UYARISI

Yapılan açıklamada yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Muğla, Antalya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli, Erzincan ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu