Kaplumbağa Terbiyecisi kimin eseri, ne zaman yapıldı? Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor?

Kaplumbağa Terbiyecisi, 1906 ve 1907 yılları arasında iki farklı versiyon olarak çizilmiştir. Türk resim sanatının en önemli ve en pahalı eserleri arasında yer alan Kaplumbağa Terbiyecisi, tuval üzerine yağlı boya türünde yapılmıştır. İstanbul Per Müzesi'nde bulunan Kaplumbağa Terbiyecisi kimin eseri?

KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ KİMİN ESERİ?

Kaplumbağa Terbiyecisi, Osman Hamdi Bey'in 1906 ve 1907 yıllarında iki farklı versiyonunu çizdiği tablosudur. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti tarafından çıkartılan gazetenin on yedinci sayısında tablonun adı Kaplumbağalar ve Adam olarak geçer, ancak tabloya daha sonra yaygın olarak bilinen Kaplumbağa Terbiyecisi adı verilmiştir.

KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ NE ANLATIYOR?

Belinde sıkı bir kemerle bağlanmış kırmızı uzun bir giysi giyen sakallı bir adam, mavi çinilerle kaplı eşyasız ve bakımsız bir odada, izleyiciye arkası yarı dönük biçimde dikilmektedir. Başına, etrafına gelişigüzel bir yemeni sarılmış arakiye takmıştır. Adamın ayaklarının dibinde, yerdeki yaprakları yemekte olan kaplumbağalar vardır. Bursa'daki Yeşil Camii'nin üst katındaki odanın duvarlarındaki sıvalar ve çiniler yer yer dökülmüştür. Tablonun tek ışık kaynağı adamın önündeki alçak penceredir.

Ellerini arkasında kavuşturmuş olan adam bir ney tutmaktadır. Sırtında bir nakkare asılıdır ve buna bağlı bir mızrap boynundan aşağıya sarkar. Bazılarına göre adamın sırtında asılı olan şey, eskiden dervişler ve dilenciler tarafından kullanılan, hindistan cevizinden ya da abanozdan yapılma dilenci çanağı olan keşkülüfukaradır