Kapıkule’de 4 milyon 700 bin TL'lik uyuşturucu madde yakalandı

Edirne NARKOKİM personeli tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde şüpheli kapsamına alınarak ihbar programına kaydedilen tırın, Türkiye’ye giriş yapmak amacıyla Kapıkule Gümrük Sahasına gelmesi üzerine İhbar Takip Programı uyarı verdi.

Yabancı uyruklu şahsın sürücülüğünü yaptığı tır, alınan uyarı üzerine personel refakatinde x-ray taramasına yönlendirildi. Yapılan tarama neticesinde aracın dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, detaylı kontrol için arama hangarına alındı.

Yapılan kontrollerde yabancı ülke gümrüğünce tatbik edilen gümrük mührünün sağlam olduğu, fakat dorseyi çevreleyen güvenlik halatının kopartılarak tekrar iğne yardımıyla tutturulduğu görüldü.

Narkotik dedektör köpeklerinin dorsenin arka kısmına aşırı tepki vermesi üzerine gümrük mührü sökülerek dorse kapağı açıldı. Yapılan fiziki incelemede yasal yükün arka kısmında piyasa değeri 4 milyon 700 bin TL olduğu belirlenen 235 kilogram 338 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili Edirne Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından araç sürücü ile tırda yolcu olarak bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Öte yandan yapılan istihbari çalışmada, uyuşturucu alıcılarının İstanbul’da olduğunun tespit edilmesi üzerine İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa düzenlenen operasyonda ikisi yabancı uyruklu 4 kişi toplamda ise 6 kişi tutuklandı. Araca ve uyuşturucu maddelere el konuldu.

İHA