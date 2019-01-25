Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,2712
  • 6,0191
  • 219.941
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Yaşam
  3. Kapıkule’de 4 milyon 700 bin TL'lik uyuşturucu madde yakalandı

Kapıkule’de 4 milyon 700 bin TL'lik uyuşturucu madde yakalandı

Kap%C4%B1kule%E2%80%99de+4+milyon+700+bin+TL%E2%80%99lik+uyu%C5%9Fturucu+madde+yakaland%C4%B1

Edirne’de Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 4 milyon 700 bin TL'lik 235 kilogram 338 gram esrar ele geçirildi.

x

Edirne NARKOKİM personeli tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde şüpheli kapsamına alınarak ihbar programına kaydedilen tırın, Türkiye’ye giriş yapmak amacıyla Kapıkule Gümrük Sahasına gelmesi üzerine İhbar Takip Programı uyarı verdi.

Yabancı uyruklu şahsın sürücülüğünü yaptığı tır, alınan uyarı üzerine personel refakatinde x-ray taramasına yönlendirildi. Yapılan tarama neticesinde aracın dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, detaylı kontrol için arama hangarına alındı.

Yapılan kontrollerde yabancı ülke gümrüğünce tatbik edilen gümrük mührünün sağlam olduğu, fakat dorseyi çevreleyen güvenlik halatının kopartılarak tekrar iğne yardımıyla tutturulduğu görüldü.

Narkotik dedektör köpeklerinin dorsenin arka kısmına aşırı tepki vermesi üzerine gümrük mührü sökülerek dorse kapağı açıldı. Yapılan fiziki incelemede yasal yükün arka kısmında piyasa değeri 4 milyon 700 bin TL olduğu belirlenen 235 kilogram 338 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili Edirne Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından araç sürücü ile tırda yolcu olarak bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Öte yandan yapılan istihbari çalışmada, uyuşturucu alıcılarının İstanbul’da olduğunun tespit edilmesi üzerine İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa düzenlenen operasyonda ikisi yabancı uyruklu 4 kişi toplamda ise 6 kişi tutuklandı. Araca ve uyuşturucu maddelere el konuldu.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fazıl Say ve Ece Dağıstan, Milano’da evlendi
Çarpışma'da Kadir Adalı'nın annesini oyuncu Şebnem Sönmez canlandıracak
İrem Helvacıoğlu o fotoğraf hakkında konuştu
Usta sanatçı Eşref Kolçak’dan yeni mesaj!
İzzet Yıldızhan'ın tedavi gören ağabeyine kanser teşhisi konuldu
Bursa´da gerçekleştirilen ilginç düğünde damada tam 10 metrelik para takıldı. Damadın iş arkadaşları

Damada takılan parayı 12 kişi zor taşıdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sıra dışı telefon resmen tanıtıldı

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

En Çok Okunanlar

Maksat Yarışmak Olsun - 11 Ocak 2019

Ataman ile Devr-i Alem - San Miguel - Meksika - 31 Aralık 2018

Diyet Günlüğü - Menopoz - 14 Ocak 2019