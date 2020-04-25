Kapı arkasındaki Berfin'e kurşun

KADİR ÜRÜNDÜ



Eve giderek pompalı tüfeği alan D. Önen (17), Çalgıcı Ailesi’ne ait evin kapısına ateş etti. Bu sırada kapının arkasında bulunan ve mermilerin hedefi olan 16 yaşındaki Berfin Çalgıcı, kanlar içinde yer yığıldı.

BAŞINDAN VURULDU



Ambulansla kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde başından vurulduğu belirlenen genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayın faili D.Ö.’yü saklandığı eve operasyon düzenleyerek yakaladı. Cinayetin ardından Önen Ailesi’nin evi kundaklandı.

AYNI YERDE CAN VERDİ



Berfin Çalgıcı, daha önce fotoğraf çektirdiği kapanın arkasında vuruldu.