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Kapı arkasındaki Berfin'e kurşun

Kapı arkasındaki Berfin'e kurşun

Mardin Kızıltepe'de Çalgıcı ve Önen aileleri arasında at otlatma nedeniyle kavga çıktı.

 KADİR ÜRÜNDÜ

Eve giderek pompalı tüfeği alan D. Önen (17), Çalgıcı Ailesi’ne ait evin kapısına ateş etti. Bu sırada kapının arkasında bulunan ve mermilerin hedefi olan 16 yaşındaki Berfin Çalgıcı, kanlar içinde yer yığıldı.

BAŞINDAN VURULDU

Ambulansla kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde başından vurulduğu belirlenen genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayın faili D.Ö.’yü saklandığı eve operasyon düzenleyerek yakaladı. Cinayetin ardından Önen Ailesi’nin evi kundaklandı.

 AYNI YERDE CAN VERDİ 

Berfin Çalgıcı, daha önce fotoğraf çektirdiği kapanın arkasında vuruldu.


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