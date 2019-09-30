Kapama Pilav tarifi ve yapılışı: Kapama Pilav nasıl yapılır?
Kapama Pilav nasıl yapılır? Kapama Pilav tarifi vatandaşlar tarafından aratılıyor ve merak ediliyor. 30 Eylül Pazartesi günü yayınlanan MasterChef Türkiye yarışma programında yarışmacıların yaptığı yemeklerden birisi de Kapama Pilav'dı. Yarışmayı izleyen vatandaşlar da bu yemeğin nasıl yapıldığını merak etmeye başladı. İşte Kapama Pilav tarifi ve yapılışı ve malzemeleri
Kapama Pilav nasıl yapılır? Kapama Pilav yapılışı ve tarifi yemek yapmayı seven kişiler tarafından araştırılıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışma programında birbirinden yetenekli yarılamcılar hünerlerini sergiliyor. 30 Eylül Pazartesi günü yayınlanan programda yarışmacılar en güzel Kapama Pilav'ı yapmak için büyük bir mücadele sergilediler. Haberimiz içerisinden lezzetli Kapama Pilav tarifi, malzemeleri ve yapılışına ulaşabilirsiniz
ETLİ KAPAMA PİLAV TARİFİ
800 gram iri doğranmış dana bonfile
1, 5 bardak pirinç (ıslatın)
1 kuru soğan
Tuz, karabiber
Diğer malzemeler;
2 su bardağı pirinç
4 su bardağı su
4-5 yemek kaşığı sıvıyağ
Tereyağ
Nane
Karabiber
1 çay kaşığı tuz
Kapama Pilav yapılışı; Etinizi biraz karabiber serpip, içine soyup doğramadan 1 kafa soğan ve yine doğramadan 1-2 diş sarımsak ile şu koymadan kavurarak pişirin. ( Bonfile yumuşak bir et ve 30 dakikada pişiyor. Sizin etiniz sert ise şu ilave ederek pişirin. ) Tencerede 1 kuru soğanı ince ince doğrayıp iyice kavurun. Pişen etleri ilave edip iyice karıştırın. Üzerine pirinci yayın. Tuz, karabiber ekleyip 2, 5 bardak kaynar su koyun ve karıştırmadan pişirin. 10 dakika dinlendirin. Bir servis kabına ters çevirerek, yanında yufka ile servis edin. Afiyet olsun.