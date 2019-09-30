Kapama Pilav tarifi ve yapılışı: Kapama Pilav nasıl yapılır?

Kapama Pilav nasıl yapılır? Kapama Pilav yapılışı ve tarifi yemek yapmayı seven kişiler tarafından araştırılıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışma programında birbirinden yetenekli yarılamcılar hünerlerini sergiliyor. 30 Eylül Pazartesi günü yayınlanan programda yarışmacılar en güzel Kapama Pilav'ı yapmak için büyük bir mücadele sergilediler. Haberimiz içerisinden lezzetli Kapama Pilav tarifi, malzemeleri ve yapılışına ulaşabilirsiniz

ETLİ KAPAMA PİLAV TARİFİ

800 gram iri doğranmış dana bonfile

1, 5 bardak pirinç (ıslatın)

1 kuru soğan

Tuz, karabiber

Diğer malzemeler;

2 su bardağı pirinç

4 su bardağı su

4-5 yemek kaşığı sıvıyağ

Tereyağ

Nane

Karabiber

1 çay kaşığı tuz

Kapama Pilav yapılışı; Etinizi biraz karabiber serpip, içine soyup doğramadan 1 kafa soğan ve yine doğramadan 1-2 diş sarımsak ile şu koymadan kavurarak pişirin. ( Bonfile yumuşak bir et ve 30 dakikada pişiyor. Sizin etiniz sert ise şu ilave ederek pişirin. ) Tencerede 1 kuru soğanı ince ince doğrayıp iyice kavurun. Pişen etleri ilave edip iyice karıştırın. Üzerine pirinci yayın. Tuz, karabiber ekleyip 2, 5 bardak kaynar su koyun ve karıştırmadan pişirin. 10 dakika dinlendirin. Bir servis kabına ters çevirerek, yanında yufka ile servis edin. Afiyet olsun.