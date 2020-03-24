Kapalıçarşı açık mı? Son dakika Kapalıçarşı kapatıldı mı? İşte yanıtı

Koronavirüs salgını ile mücadele çerçevesinde alınan karar ile Kapalıçarşı’ya ziyaretçi girişi dün saat 10-16.00 arasında iki kapıdan sağlanıyordu. Ancak, gelen son dakika haberine göre Kapalıçarşı ziyarete kapandı. Vatandaşlar ve Kapalıçarşı esnafı "Son dakika Kapalıçarşı kapatıldı mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde.

KAPALIÇARŞI KAPATILDI MI?

Koronavirüs salgını ile mücadele çerçevesinde bugün itibariyle ziyaretçi girişine kapatıldı. Kapalıçarşı’ya ziyaretçi girişi dün saat 10-16.00 arasında iki kapıdan sağlanıyordu.. Çarşı bugün ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı. Esnaf ve dükkanlarda çalışanlar ise çarşının Mercan ve Kılıçlar kapısından tek tek kimlik kontrolü ile içeri alıyor. Burada çalışanlar kısa süreli işlerini hallettikten sonra tekrar çarşıdan ayrılıyor.

KAPALIÇARŞI HAKKINDA

Kapalıçarşı, İstanbul kentinin merkezinde Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerininin ortasında yer alan dünyanın en büyük çarşısı ve en eski kapalı çarşılarından biridir. Kapalıçarşı'da yaklaşık 4.000 dükkân bulunmaktadır ve bu dükkânlarda toplam çalışan sayısı yaklaşık 25.000'dir.