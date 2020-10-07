Kapalı Maraş neresi, neden kapalı? Kapalı Maraş hikayesi nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 46 yıldır girilmeyen Kapalı Maraş'ın açılacağını bildirdi. Kapalı Maraş 1974 yılından beri giriş ve çıkışlara yasak konumdaydı. Yapılan açıklamalardan sonra Akdeniz'in önemli bölgeleri arasında yer alan ve Hayalet şehir olarak da bilinen Kapalı Maraş hikayesi ile yeniden masaya yatırıldı.

KAPALI MARAŞ NERESİ?

Kapalı Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alıyor. Maraş veya Varoşa adıyla bilinen yer aslında Gazimağusa şehrinde bulunan bir mahalledir. Yapılan anlaşmalar sonrasında, bir dönem Kıbrıs'ın en ünlü bölgelerinden biri olan Kapalı Maraş'ın büyük bir kısmı yerleşim ve iskana kapatılmıştı. Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos'ta İkinci Kıbrıs Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmiştir.

KAPALI MARAŞ HİKAYESİ NEDİR?

Maraş, Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak biliniyordu. Kapalı Maraş'ta 1974'ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58'i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 Yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu.

Şimdilerde 'Hayalet Şehir' diye nitelendirilen şehir, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası BM Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca iskâna kapatılmıştı. Maraş'ın eski hâline dönüşü için yaklaşık 10 milyar doların yeterli olacağı hesaplanıyor.