Kanuni Sultan Süleyman'ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir? Güven Bana sorusu Kanuni Sultan Süleyman'ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 1 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Fatih Sultan Mehmet

B: Yavuz Sultan Selim

C: Yıldırım Bayezid

D: Orhan Gazi

Doğru cevap: Yıldırım Bayezid