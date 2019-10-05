Kanseri yendi, kokpite döndü

Türk Hava Yolları’nda ikinci pilot olarak görev yapan Bilge Derin’e 2017 yılının Eylül ayında meme kanseri teşhisi konuldu. Tedavi süreçlerini araştırırken 55 yaşındaki annesinin de aynı hastalığa yakalandığını öğrendi.

Annesinden bile gizledi

Rahatsızlığını en yakın arkadaşı dışında kimseyle paylaşmayan Derin, üzülmemesi için annesine de durumundan bahsetmedi. Uçuşlarına ara veren Bilge Derin, 5 ay boyunca tedavi gören annesiyle ilgilendi. Annesinden gelen güzel sonuçlardan sonra genç pilot da geçtiğimiz yıl mart ayında tedaviye başladı. Doğadan ve sosyal yaşantısından kopmayan Bilge Derin, 16 kemoterapi ve 33 radyoterapi seansı atlattı. 10 aylık mücadelesini zaferle taçlandıran Derin, tekrar göklerle buluştu.

Sağlığınızın kaptanı sizsiniz

THY, ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında Bilge Derin’in hikayesini sosyal medya hesaplarında ve dergisinde paylaştı. Derin, zorlu süreci şöyle anlattı: “Asla pes etmedim. Dedim ki kendi kendime; başladığın tüm yolculukları tamamladın, bunu da başarıyla tamamlayacaksın. Tedavi sürecinde birçok insan bana ilham verdi. Ben de umut olmak istedim. Belime kadar inen saçlarım artık yok ama şimdi kısa saçlarımla daha mutlu ve özgürüm. Sağlığınızın kaptanı sizsiniz.”