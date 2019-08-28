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Kanseri koklayan köpek

Kanseri koklayan köpek

İngiltere’de yaşayan Emma Smith, köpeğinin sürekli sağ göğsünü koklamasından şüphelenip doktora başvurdu.

Kanser olduğunu öğrenen kadın, erken teşhis sayesinde hastalığı atlatarak sağlığına kavuştu.  

DAVRANIŞLARINDAN ŞÜPHELENDİ

Başkent Londra’da yaşayan 42 yaşındaki Emma Smith isimli kadın, oğluna yıllardır istediği Staffordshire Bull Terrier cinsi yavru bir köpek aldı.

Charlie ismi verilen köpek, kısa sürede Smith ailesinin yeni üyesi haline geldi. Birkaç ay sonra Charlie, garip davranışlar sergilemeye başladı.

Emma’nın üstüne çıkıp zıplamaya, özellikle sağ göğsünü sürekli koklamaya başladı. İlk zamanlar yemek koktuğu için hayvanın bu şekilde davrandığını düşünen kadın, bir gariplik olduğunu sezmişti.

YÜZDE 97 BAŞARILILAR

Sağ göğsünü dokunarak kontrol ederken bir sertlik hisseden kadın, hemen doktora başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu kadının meme kanseri olduğu tespit edildi.

Geçmişte yapılan bir araştırmaya göre, köpekler koku alma duyuları sayesinde kan örneğindeki kanser hücresini yüzde 97 doğru tespit edebiliyor.

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