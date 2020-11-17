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17 Kasım 2020 Salı 21:43 | Son Güncelleme:

Kandırıp aracın vekaletini alıp sattılar

Kandırıp aracın vekaletini alıp sattılar
İHA

Samsun'da bir kişi araç satın alma bahanesi ile 65 yaş üstü olup pandemiden dolayı dışarı çıkmasının yasak olduğunu söyleyip vekalet isteyen şahıs tarafından dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T.(48) 05 AAJ 749 plakalı 2009 model Renault Sembol marka aracını satılığa çıkardı. Dolandırıcı A.Ö.(52) telefonla ulaştığı M.T.'ye 65 yaş üstü olduğunu, pandemiden dolayı sokağa çıkamadığını, kendisine vekaletname verip masrafları da karşılayacağını söyleyip kandırıp Havza ilçesinde davet etti. Vekalet ve araçla Havza ilçesine giden M.T. ile buluşan ve akrabası olduğunu söyleyen kimliği belirsiz bir kişi aracı bakma bahanesiyle alıp kaçtı. M.T. yaptığı araştırmada aracının vekaletname kullanılarak galeriye 40 bin liraya satıldığını tespit edince dolandırıldığını belirterek polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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