Kandil tarihleri ne zaman? Diyanet 2020 Kandil günleri yayınladı!
Kandil tarihleri vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. Müslüman aleminin yakında takip ettiği kandil günleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kandil tarihleri ne zaman? Diyanet kandil tarihlerini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. 2020 kandil günleri için detayı bilgi haberimizde.
Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılı kandil tarihlerini yayınladı. Geçtiğimiz aylarda idrak edilen Regaip Kandili’nin ardından vatandaşlar diğer kandil günlerini de merak ediyor. Kandil tarihleri ne zaman? Diyanet kandil tarihlerini web sitesinde yayınladı. Miraç, Berat Kandili ve Kadir Gecesi tarihleri hakkında merak edilenler haberimizde.
2020 YILI KANDİL TARİHLERİ
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılı kandil tarihlerine göre bu sene Miraç Kandili 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.
BERAT KANDİLİ VE KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Berat Kandili 7 Nisan Salı günü gerçekleşecek. Ramazan ayının son on gününde aranan ve Kuran-ı Kerim’in indirildiği Kadir Gecesi ise 19 Mayıs Salı günü ihya edilecek.
2020 KANDİL TARİHLERİ VE DİNİ GÜNLER
Regaip Kandili: 27 Şubat Perşembe
Miraç Kandili: 21 Mart Cumartesi
Berat Kandili: 7 Nisan Salı
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020
KANDİLLER HAKKINDA
Ülkemizde kandil geceleri diye bilinen geceler takvim sıralamasına göre; Rebiulevvel ayının 12. gecesi Mevlid, Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip, yine Recep ayının 27. gecesi Miraç, Şaban ayının 15. gecesi Berat ve Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir gecesidir.
Bu geceler Osmanlılar döneminde II. Selim (1566-1574) zamanından başlayarak, minarelerde kandiller yakılarak duyurulup kutlandığı için “Kandil” olarak anılmaya başlamıştır.