Kandil tarihleri 2020: Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili anlamı nedir?

Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 yılı kandil tarihleri nedir? Müslümanlar her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini gün ve ayların yer aldığı takvime yoğun ilgi gösteriyorlar. Ramazan ayının habercisi, üç ayların ilk kandil gecesi olan mübarek Regaib Kandili için geri sayım başladı. Rahmetin, faziletin, bereketin ruhlara düşen ilk cemresi Regaib Kandili ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaib Kandili bu yıl 27 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

REGAİB KANDİLİ NEDİR?

Rahmetin, faziletin, bereketin ruhlara düşen ilk cemresi Regaib Kandili heyecanla bekleniliyor. Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Allah’ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi… İstek, arzu ve beğenmedir rağbet… İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür. Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O’nun rızasına uygun hâle getirme çabasıdır.

2020 YILI KANDİL TARİHLERİ

Regaib Kandili: 27 Şubat Perşembe

Mirac Kandili: 21 Mart Cumartesi

Berat Kandili: 7 Nisan Salı

Kadir Gecesi: 19 Mayıs Salı

Mevlid Kandili: 28 Ekim Çarşamba