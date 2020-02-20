Kandil tarihleri 2020: Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili anlamı nedir?
2020 kandil tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim içerisinde duyuruluyor. Regaip Kandili ne zaman? Ramazan ayının habercisi, üç ayların ilk kandil gecesi olan mübarek Regaib Kandili bu yıl şubat ayında idrak edilecek. Birlik ve beraberliğin arttığı, camilerin dolup taştığı bu mübarek gün ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.
Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 yılı kandil tarihleri nedir? Müslümanlar her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini gün ve ayların yer aldığı takvime yoğun ilgi gösteriyorlar. Ramazan ayının habercisi, üç ayların ilk kandil gecesi olan mübarek Regaib Kandili için geri sayım başladı. Rahmetin, faziletin, bereketin ruhlara düşen ilk cemresi Regaib Kandili ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.
REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?
Regaib Kandili bu yıl 27 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.
REGAİB KANDİLİ NEDİR?
Rahmetin, faziletin, bereketin ruhlara düşen ilk cemresi Regaib Kandili heyecanla bekleniliyor. Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Allah’ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi… İstek, arzu ve beğenmedir rağbet… İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür. Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O’nun rızasına uygun hâle getirme çabasıdır.
2020 YILI KANDİL TARİHLERİ
Regaib Kandili: 27 Şubat Perşembe
Mirac Kandili: 21 Mart Cumartesi
Berat Kandili: 7 Nisan Salı
Kadir Gecesi: 19 Mayıs Salı
Mevlid Kandili: 28 Ekim Çarşamba