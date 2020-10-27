Kandil simidi nasıl yapılır? Kolay, pratik ve lezzetli kandil simidi tarifi

Kandil simidi tarifleri ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Hicri takvime göre yılın ilk kandili olan Mevlid Kandili bu sene 28 Ekim 2020 Çarşamba gününe denk geliyor. Kandilde vatandaşlar ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek, dua etmek istiyor. Kimi vatandaşlar kandil simidi yaparak eşe dosta dağıtmak istiyor. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? En kolay, pratik ve lezzetli kandil simidi tarifi

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

1 büyük boy çay bardağı sıvı yağ

Yarım paket margarin (125 gr )

1 çorba kaşığı yoğurt

2 tane yumurta ( akları üzeri için kullanılacak )

2 çorba kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı mahlep

1 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım paket kabartma tozu

3-5- 4 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN

Yumurta akı

Bolca susam ( kavrulmuş )

KANDİL SİMİDİ TARİFİ YAPILIŞI

Kabın içine yumurtaların sarıları ( beyazlarını üzeri için ayırıyoruz ) margarin,sıvı yağ, yoğurt, tuz, şeker ve mahlep alınıp üzerine azar azar un eklenir.

Kabartama tozunu da ilave edip ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam edilir.

Hamur hazır olduğunda minik ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp el yardımıyla uzun şeritler yapılır.

Daha sonra iki ucunu birleştirip halka şekli verilir.

İlk önce yumurta akına daha sonra da bolca susama bulayıp yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş fırın kabına dizilir.

Tüm malzeme bittiğinde önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirilir.

Pişen simitler soğuduğunda servis edilir.