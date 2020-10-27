Kandil simidi nasıl yapılır?

Peygamber Efendimiz’in kutlu yürüyüşünü temsil eden Miraç Kandili vesilesiyle evde kandil simidi yapabilirsiniz. Ağızda dağılan kandil simidi tarifinin püf noktaları haberimizde…

KANDİL SİMİDİ TARİFİ YAPILIŞI

Kabın içine yumurtaların sarıları ( beyazlarını üzeri için ayırıyoruz ) margarin,sıvı yağ, yoğurt, tuz, şeker ve mahlep alınıp üzerine azar azar un eklenir.

Kabartama tozunu da ilave edip ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam edilir.

Hamur hazır olduğunda minik ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp el yardımıyla uzun şeritler yapılır.

Daha sonra iki ucunu birleştirip halka şekli verilir.

İlk önce yumurta akına daha sonra da bolca susama bulayıp yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş fırın kabına dizilir.

Tüm malzeme bittiğinde önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirilir.

Pişen simitler soğuduğunda servis edilir.