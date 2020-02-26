Kandil ne zaman? Regaip (Regaib) Kandili ne zaman, bugün mü? İşte 2020 kandil tarihleri

Kandil ne zaman, 27 Şubat kandil mi? soruları araştırılan konular arasında yerini aldı. Regaip Kandili ne zaman, bugün mü? Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. 25 Şubat’ta Recep ayı ile beraber mübarek üç aylar başladı. Şaban ayının ardından on bir ayın sultanı Ramazan gelecek. Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi, yılın ilk kandili 27 Şubat’ta idrak edilecek.

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaib Kandili bu yıl 27 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

2020 YILI KANDİL TARİHLERİ

Regaib Kandili: 27 Şubat Perşembe

Mirac Kandili: 21 Mart Cumartesi

Berat Kandili: 7 Nisan Salı

Kadir Gecesi: 19 Mayıs Salı

Mevlid Kandili: 28 Ekim Çarşamba

REGAİB KANDİLİ FAZİLETLERİ

Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

REGAİB KANDİLİ NEDİR?

Rahmetin, faziletin, bereketin ruhlara düşen ilk cemresi Regaib Kandili heyecanla bekleniliyor. Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Allah’ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi… İstek, arzu ve beğenmedir rağbet… İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür.

Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O’nun rızasına uygun hâle getirme çabasıdır.