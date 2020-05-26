Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8158
  • 7,4344
  • 380.418
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kanat açıklığı 16 santimetre olan kelebek, görenleri hayran bıraktı
26 Mayıs 2020 Salı 11:26 | Son Güncelleme:

Kanat açıklığı 16 santimetre olan kelebek, görenleri hayran bıraktı

Kanat açıklığı 16 santimetre olan kelebek, görenleri hayran bıraktı

Osmaniye'de, yayla evinin kapısına konan ve kanat açıklığı 16 santimetre uzunluğunda olan kelebek, Dündar ailesini şaşırtıp, hayran bıraktı

Kent merkezine bağlı Yarpuz köyü Cebel Yaylası'nda oturan Hamit Dündar, 23 Mayıs akşamı evlerinin kapısının üstünde büyük kelebek olduğunu fark etti. İlk defa bu kadar büyük kelebek gördüğü için şaşıran Dündar, havanın yağışlı olması dolayısıyla yaklaşık 16 santimetre kanat uzunluğu olan kelebeği içeri aldı. 

Kelebeği merakla incelediklerini söyleyen Dündar, "Gece saatlerinde lambanın ışığına gelen davetsiz misafirimizin kanat açıklığı yaklaşık 16 santimetre. Geceyi bizim evde geçirdi. Sabah kalktığımızda gitmediğini fark ettik" dedi.

Hamit Dündar, internette yaptığı araştırmada kelebeğin 'tavus güvesi' olduğunu öğrendiğini, meşe, menengiç, dut ağaçlarının çürük ve nemli gövdelerinde yaşamını tırtıl olarak sürdürüp, sonrasında pupa dönemine girerek, kelebek olarak pupadan çıktığına dair bilgi edindiğini anlattı. 


Fenerbahçe, efsanelerini geri çağırıyor!
İngiltere'de hükümet krizi! Başbakan sahip çıkınca istifa etti
Tedavisini Başkan Erdoğan üstlenmişti... Küçük Taha'dan sevindiren haber
Kürekli saldırıda yaralanan komiser konuştu: Silahımı çekip ateşleme şansım vardı ama...
Nokta atışıyla vuruldular... Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
Sulama kanalından çıkan kurt yavrularını görenler şaşırdı

Sulama kanalından çıkan kurt yavrularını görenler şaşırdı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kara yolları onlara kaldı! Objektiflere yansıyan kareler...

Yeni kareler ortaya çıktı! İşte Yassıada'da yaşananlar...