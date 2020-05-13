Kan vermek orucu bozar mı? Kan tahlili yaptırınca oruç bozulur mu? Diyanet açıkladı!

Kan vermek orucu bozar mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya devam ediyor. Müminler on bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutarken bu ibadeti en iyi şekilde yerine getirmeye de özen gösteriyorlar. Kan tahlili yaptırınca oruç bozulur mu? sorusunun yanıtı işte bu sebepten merak ediliyor. Kan vermek ve oruç konusunda Diyanet’in açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI?

Kan vermek ve vücuda kan almak konularında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinde Müslüman alemine şu şekilde bir bilgilendirme yapıldı;

“Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), ‘Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.” (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah’ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29).

Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi “Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır’şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.”