31 Aralık 2020 Perşembe 15:19 | Son Güncelleme:
Kan donduran görüntüler: Köpeği yere yatırıp 10 kez yumrukladı
Aksam.com.tr
ABD polisinin konu olduğu şiddet haberlerine bir yenisi eklendi. Kaliforniya'da bir polis memuru, yere yatırdığı köpeğin kafasını en az 10 kere yumrukladı. Yaşananlara ilişkin görüntüler büyük tepki çekti.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir polis memuru, ağzındaki oyuncağı bırakmayan K9 köpeğini yere yatırıp kafasına 10 kez yumruk attı. Bir ABD vatandaşının görüntülediği anlar büyük tepki çekti.
Aksam.com.tr’nin ABC7'den aktardığı habere göre, bir köpeğin feryat figan bağırışını duyan Vacaville kenti sakini Roberto Palamino, tanık olduğu insanlık dışı görüntüye tahammül etmekte zorlandığını söyledi.
Bir otoparkta yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Vacaville Polis Departmanı yetkilileri ise, durumu “köpeğin rutin eğitimi” olarak nitelendirdi.Köpeğin yere yatırılıp en az 10 kez yumruklanmasının da “rutin eğitimin” bir parçası olup olmadığı sorulan polis amiri Matt Lydon, “Gözümle görmediğim bir şey hakkında açıklama yapmam doğru olmaz.” diye konuştu.