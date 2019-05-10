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  3. Kamyonun damperi üst geçide çarptı: 2 yaralı

Kamyonun damperi üst geçide çarptı: 2 yaralı

Kamyonun damperi üst geçide çarptı: 2 yaralı

Giresun'da, kamyonun damperinin üst geçide çarpıp kopması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ali Kaya idaresindeki 28 AAB 347 plakalı kamyonun damperi, Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halindeyken 19 Eylül Spor Salonu karşısında açıldı. 

Şehit Adnan Bahat Üst Geçidi'ne çarpan damper koptu, kamyon ise yaklaşık 150 metre sonra durabildi. 

Kazada hafif yaralanan sürücü Kaya ve araçtaki Erkut Karatürk, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 

Yolda kalan kamyonun damperi ise vinç yardımıyla kaldırıldı. Karayolları ekipleri de damperin sürtünmesiyle bozulan asfaltı düzeltti. 

(AA)

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