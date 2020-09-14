Kamet getirmek ne demek? Kamet ne zaman getirilir?

Kamet getirmek hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar bulunuyor. Farz namazlardan önce kamet getirmek sünnettir. Ezan ile kamet arasında bir miktar süre bulunması gerekir. Vitir, Teravih, Bayram, Cenâze ve Nâfile namazlarında kamet getirilmez.

KAMET GETİRMEK NE DEMEK?

Kamet, farz namazlardan önce, namazın başladığını bildiren ve ezan benzeri söz olarak ifade edilebilinir. İster cemaatle, isterse tek başına kılınsın, erkeklerin her farz namazdan önce kâmet getirmeleri sünnet olarak kabul edilmektedir. Kaza namazlarında da kâmet getirmek sünnettir. Kamet getirmek namazın dışında bir sünnettir, getirildiğinde sevap kazanılır, getirilmediğinde günaha girilmez fakat sevaptan mahrum kalınır.

KAMET NE ZAMAN GETİRİLİR?

Bir camide, cemaatle vaktin namazı kılındıktan sonra, yeni bir cemaat oluştuğunda, aynı vakit namazının, cemaatle veya tek başına kılınması halinde, tekrar ezan ve kâmet okunmasına gerek yoktur. Bunun dışında eğer getirilmedi ise tek veya cemaat halinde kamet, her farz namazı kılınmadan önce okunur.

Beş vaktin farz namazlarında ve Cuma namazının farzında kamet getirilir. Kaza namazında da bu böyledir. Ancak Vitir, Teravih, Bayram, Cenâze ve Nâfile namazlarda kamet getirilmez. Kamet erkeklere has bir sünnettir. Kadınlar kamet getirmezler. Kamet cemaatin müstehab olan sünnetlerindendir. Kadınlar ve çocuklar bir arana gelerek namaz kılsalar bile kamet gerekmez. Namazlarından bazısı kazaya kalan namazlarını peşi peşine kılabilir. Bulunduğu yerden ayrılmadığı sürece tek kamet yeterli olur.