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  3. Kalp krizinden öldüğü sanılan kadını sevgilisi boğmuş! Katilden ölüm portresi
12 Haziran 2020 Cuma 07:53 | Son Güncelleme:

Kalp krizinden öldüğü sanılan kadını sevgilisi boğmuş! Katilden ölüm portresi

Kalp krizinden öldüğü sanılan kadını sevgilisi boğmuş! Katilden ölüm portresi

Cesedi bulunan Gülsüm T.'nin katili, resim öğretmeni sevgilisi çıktı. Kadının boynundaki morlukları fondötenle kapatan cani, vicdan yapıp cinayeti itiraf etti.

SONER KAN

Antalya Muratpaşa’da 24 Mayıs’ta işe gitmeyen Gülsüm Taç (46) evinde ölü bulundu. Vücudunda darp izi, kesici ve ateşli silah yarası bulunmayan Taç’ın kalp krizi geçirdiği düşünüldü. Adana’daki bir ortaokulda resim öğretmenliği yapan kadının sevgilisi Cem Yılmaz (43), 27 Mayıs’ta polise gitti. Olay günü Gülsüm Taç’ın evinde olduğunu, sabah uyandığında mutfakta genç kadının cansız bedenini bulduğunu ve korkup kaçtığını söyleyen şüpheli serbest bırakıldı.

FİLM GİBİ PLAN

Yılmaz, bir gün sonra polisi aradı, Gülsüm T.’yi öldürdüğünü itiraf edip vicdan azabı çektiğini söyledi. İlaç içerek intihar girişiminde bulunan Yılmaz, eve sevk edilen ekiplerce bulunarak Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi sonrası gözaltına alınan katil zanlısı, 12 Mayıs’ta Gülsüm T.’nin evine gittiğini, Adana’ya dönmesine izin vermeyen ve kocasından uzun süredir ayrılmayan kız arkadaşını banyoda bornoz kuşağıyla boğduğunu anlattı. Cinayeti gizlemek için Taç’ı banyodan çıkarıp kıyafetlerini giydirip boynundaki morlukları da fondötenle kapatan Yılmaz’ın, cesedi mutfağa götürüp “kahvaltı yaparken boğularak ölmüş” izlenimi vermek için ağzına bir parça ekmekle peynir sıkıştırdığı ve ocağa da süt koyarak altını yanık halde bırakıp Adana’ya döndüğü saptandı. Katil zanlısı, mahkemece tutuklandı.

MAKTULÜN RESMİNİ ÇİZİP, İNTİHAR NOTU BIRAKTI 

Zanlının evinde maktulün yağlı boya resmini çizdiği, yanına da gül ve intihar mektubu bıraktığı görüldü. 

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