Kaliforniya'nın devasa bal kabakları Sarıgöl'de de yetiştiriliyor





Geçtiğimiz gün içerisinde kesilen 60 kilogramlık devasa bal kabağının ilçede üretilmesi için çiftçilere beşer adet ücretsiz tohum dağıtıldığını belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Kaliforniya’dan getirilen tohumlardan birinden yetişen bal kabağı 60 kilogram ağırlığında oldu. Görenlerin ilgisini çekti. Dev Kaliforniya bal kabağı odamızda sergiliyoruz. Çok sayıda çiftçimiz dikmek için tohum istedi. Uygulama bahçemizde yetiştirdiğim devasa kabakların tohumlarını besicilik yapan ve diğer dikmek isteyen çiftçilerimizi beşer adet dağıttık. Kabakları yetiştirirken solucan gübresi verdik." dedi.

"AMACIMIZ İLÇEMİZDE DE GELİŞTİRMEK"



Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen amaçlarının, Kaliforniya türü kabakların Sarıgöl’de de yetişmesine önderlik yapmak olduğunu dile getirerek, "Bu kabak türü ABD Kaliforniya eyaletinde 300-500 kilogram arasında olabilmekte. Bizim ilçede 60 kilogram oldu. Yetişmesi için çiftçilerimizi tohumlarını dağıttık. İlçemizde de yetişmesini sağlayacağım." dedi.