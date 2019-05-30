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30 Mayıs 2019 Perşembe 14:55 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 14:55

Kaldırımda 1000 lira bulup polise teslim etti

Kaldırımda 1000 lira bulup polise teslim etti

Mersin'in Erdemli ilçesinde Teslime Güner (48), yolda bulduğu 1000 lirayı sahibine ulaştırılması için polise teslim etti.

1 çocuk annesi ev hanımı Teslim Güner, alışverişe giderken kaldırımda 1000 TL buldu. Çevresindekilere paranın sahibini soran Güner İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 1000 lirayı sahibine ulaştırılması için polislere teslim etti. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, paranın sahibini aramaya başladı. Güner, "Bu para belki de bir ailenin bayram harçlığıdır. Kaybeden kişi için çok önemli olabilir. İnşallah paranın sahibi bulunur ve teslim edilir" dedi.

(DHA)

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