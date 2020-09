Kahvehanelerde oyun yasağı ne zaman bitecek? Kıraathanelerde okey oynama yasağı kalktı mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle kahvehanelerde oyun yasağı kararı alınmıştı. Özellikle hijyen kurallarının ihlal edilmesine yol açan oyunlar kahvehanelerde bir süredir oynanmıyor. Normalleşme sürecinden sonra yeniden hizmet vermeye başlayan kıraathanelerde sıklıkla okey oyunu oynanması dikkat çekiyordu.

KAHVEHANELERDE OYUN YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı tarafından 21 Temmuz'da yayınlanan genelgeye göre lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

Kahvehanelerde iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetlerinin yasağı devam ediyor.

Kahvehanelerde oyun yasağının ne zaman kaldırılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Oyunların temas gerektirmesi nedeni ile koronavirüs salgını sürecinde yasağın devam etmesi bekleniyor. Konu hakkında yeni bir açıklama yapılması halinde güncel bilgilendirmeler haberimiz içerisine eklenecektir.

TESK'TEN İZİN TALEBİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kahvehanelerde maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde oyun oynanmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapalı tutulan kahvehane ve kıraathanelerin normalleşme süreciyle açılmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Söz konusu işletmelerde halen oyun oynanmasına izin verilmediğini hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:

Kahvehanecilerimiz her türlü dezenfekte işlemini uyguluyor, pandemi sürecinin gerekliliklerini yerine getiriyor. Dolayısıyla her masa için yeni paket oyun kağıdı, her oyundan sonra taşların dezenfekte edilmesi gibi kurallar belirlendiğinde, bunlara da titizlikle uyacaklardır. Artık neredeyse tüm hayatın kontrollü şekilde normal devam ettiği bir süreçte, gün içinde yalnızca çay, kahveyle maliyetini çıkartmaya çalışan kahvehaneci esnafımız oyunların oynanması için müjde bekliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şu ifadeler yer alıyor:

Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başladı. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.