Kahvehaneler kapalı mı? Kıraathaneler ve kahvehaneler ne zamana kadar kapalı?

İşletmeciler ve müşteriler normalleşme sürecinde oyun yasağının kalkmasını bekliyordu. Ancak kış mevsiminin gelmesi ile birlikte vaka sayılarında da artış meydana geldi. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen kabine toplantısından kahvehaneler ile ilgili de karar çıktı. Kıraathanelerin faaliyetlerine bir süre ara verileceği duyurulduPeki, kıraathaneler ve kahvehaneler ne zamana kadar kapalı?

KAHVEHANELER KAPATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda kıraathanelerin faaliyetlerine bir süre ara verileceğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMALARI

"Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek."

Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

Şehirlerdeki sigara içme yasağı sürecek.

Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.