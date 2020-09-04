Kahve lekesi nasıl çıkar? Kahve lekesini çıkarmak için ne yapılmalı?

Kahve lekesi hiç kuşkusuz herkesin uğraştığı inatçı lekelerden biri olmuştur. Keyifle ve beğenerek içtiğimiz kahveler bazen beklenmeyen sonuçlar doğurabiliyor. Halıya ya da üzerimize döktüğümüz kahve lekesinin kolay bir şekilde çıkarmanın birçok etkili yolu bulunuyor.

KAHVE LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Halıda kahve lekesi: Lekeyi çıkartmak için ağartıcı özelliği olmayan çamaşır deterjanı kullanılmalıdır. Halının üzerini biraz ıslatın. Daha sonra çamaşır deterjanını lekenin üzerine dökmelisiniz. 30 saniye bu şekilde bekledikten sonra ıslak bez ile lekenin olduğunu temizleyin. Ardından su yardımı ile lekeyi tampon yaparak durulayın.

Diğer bir yöntem ise, temiz bir kabın içine yarım limon sıkın ve yarım çay bardağı bulaşık deterjanı ekleyin. Bu karşımı sünger yardımıyla lekenin olduğu alana leke çıkana kadar uygulayın. Leke kaybolduktan sonra temiz suyla alanı durulayın.

Kıyafette kahve lekesi: Temiz bir kap suya biraz sirke ekleyip, karıştırın. Sünger yardımıyla karışımı lekenin üzerine uygulayın. Leke kaybolduktan sonra kıyafetinizi çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.

Duvarda kahve lekesi: Elinize temiz bir bez alın ve hafif ıslatın. Lekenin üzerine uygulayın Daha sonra deterjan yardımı ile lekeli bölgeyi temizleyin. Lekeler kaybolacaktır. Fakat dikkat etmeniz gereken nokta silme işlemini bölgesel olarak uygulamanız gerektiğidir.