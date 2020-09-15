Kahvaltılık lezzetli krep tarifi: Kolay krep tarifi nasıl yapılır?

Krep, kahvaltı sofralarımızı süsleyen lezzetli yemeklerden biridir. Tuzlu ya da tuzsuz olarak tüketilen krep tarifi araştırılıyor. Evinizde bulunan basit malzemelerle beraber kolay krep tarifini deneyebilirsiniz. Hem çocuklar hem de yetişkinlerin sıkça tercih ettiği lezzetlerden olan krep tarifini sizin için listeledik.

KREP MALZEMELERİ NELERDİR?

2 adet yumurta 1,5 su bardağı un 1,5 su bardağı süt Yarım çay kaşığı tuz Sıvı yağ (pişirmek için)

KOLAY KREP TARİFİ NASIL YAPILIR?

Krep tarifi hazırlamak için geniş bir kapta yumurtaları iyice çırpın, ardından süt ve suyu ekleyip çırpmaya devam edin. Elenmiş unu yavaşça karışıma ekleyin ve çırpmaya devam edin.

Kek hamurundan daha akışkan kıvamda bir karışım elde etmek gerekiyor. Krep tavasına veya teflon tavaya peçeteye bandırdığımız yağı sürüyoruz. Önceden kızdırdığımız tavaya karışımdan 1 kepçe döküyoruz. Tavanın kenarına döktüğümüz karışımı saat yönünde çevirerek tüm tavaya yayın, bu yöntem krepinizin daha ince olmasını sağlayacaktır. Krepin her iki tarafını da orta ateşte güzelce kızartın. Krep tarifimiz hazır.

KREP TARİFİ PÜF NOKTASI NEDİR?

Tavanın dibine peçete yardımıyla süreceğiniz yağ, krepin fazla yağlı olmasını engelleyecek ve daha iyi pişmesini sağlayacaktır.

Tavayı kızartmaya başlamadan önce kızdırmak, ardından ısı derecesini orta seviyeye getirmek önemli pişirme yöntemidir.

Krepinize tuz eklemezseniz çikolata reçel gibi marmelatlarla sunabilirsiniz.