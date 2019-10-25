Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7723
  • 6,4232
  • 278.941
  • 100202
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kahreden olay! 8 yaşındaki iki çocuk havuzda boğuldu

Kahreden olay! 8 yaşındaki iki çocuk havuzda boğuldu

Kahreden olay! 8 yaşındaki iki çocuk havuzda boğuldu

Mardin'in Artuklu ilçesinde havuza giren 8 yaşındaki iki çocuk boğuldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Ortaköy Mahallesi'nde bulunan bir biriket imalathanesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 8 yaşındaki Enis Bişi ile Harun Arslan, biriket imalathanesindeki havuza girdi. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar iki çocuğun havuzda çırpındığını gördü.

Vatandaşlar çocukların kurtarılması için seferber olurken, bölgeye 112 acil sağlık ekipleri çağrıldı. Havuzdan çıkarılan iki çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Enis Bişi ve Harun Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hollywood yıldızlarına komşu oldu! Evinin aylık kirası dudak uçuklattı
Hülya Avşar: 'Can Yaman başarılı değil'
20 bin lira ödüyorlardı... Kapatmak zorunda kaldılar!
Ece Seçkin'in titizlik derecesi şaşırttı! 'Yanımda nevresim taşırım'
Can Yaman o güzelle yine yakalandı!

MSB: Milletimize sonsuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunarız

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yer: İstiklal Caddesi... Görenler şoke oldu!

PKK kiliseden hem Türkiye'yi hem de papazın evini vurdu