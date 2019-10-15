Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Pazarcık ilçesinin farklı noktalarında operasyon düzenledi. "Atos" isimli uyuşturucu madde arama köpeği tarafından yapılan 4 ayrı aramada, 5 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 7 gram kubar esrar maddesi ile 3 adet extacy hap ele geçirildi. Olaya karışan 10 şüpheli gözaltına alındı.

İHA