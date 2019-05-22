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  3. Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kahramanmaraş'ta polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

 Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlularla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İsa Divanlı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçunun önlenmesine yönelik operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda uyuşturucu satın aldığı tespit edilen M.A. isimli şahıstan erimiş eroin maddesi, F.E. isimli şahıstan 0.14 gram metamfetamin, M.B. isimli şahıstan 0.37 gram bonzai, U.K. isimli şahıstan 0.11 gr bonzai maddeleri ele geçirildi. 4 sahsa uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı. Şahıslara uyuşturucu sattığı tespit edilen Ziya E.'den 7.08 gr eroin maddesi, Aslıhan G. isimli sahıstan 1.14 gram  metamfetamin maddesi ele geçirildi. Her iki şahıs uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. 

İHA

 

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