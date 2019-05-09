Kahramanmaraş'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mutlu Kahraman yönetimindeki 49 VG 936 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu Hasan Akil (19) idaresindeki plakasız motosiklet, Ceyhan Mahallesi Girne Caddesi üzerinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Akil yola savruldu.
Kazada yaralanan Akil, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
(AA)