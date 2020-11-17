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17 Kasım 2020 Salı 19:10 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta kardeş kavgası kanlı bitti

Kahramanmaraş'ta kardeş kavgası kanlı bitti
İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Akören Mahallesi'nde E.Ö. ile kardeşi Erman Ö. arasında mahalle dışında bulunan aileye ait besi çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ağabey E.Ö, kardeşi Erman Ö'yü (36) bıçakladı. Vücudunun değişik yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile kanlar içerisinde yere yığılan Erman Ö. ağır yaralandı. Ağabey ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören komşularının ihbarı ile bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeş, ambulansın gelmesini beklemeden aile fertleri tarafından araçla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Erman Ö, doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı. Erman Ö'nün cansız bedeni, otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

3 çocuk babası olduğu ve egzoz tamirciliği yaptığı öğrenilen Erman Ö'nün acı haberini alan yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.

Jandarma, olaydan sonra kaçan ağabeyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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