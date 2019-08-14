Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye ilişkin davada Aksaray Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı (39) bayram ziyareti için geldiği Dereli Mahallesi'ndeki akrabalarının evinde gözaltına aldı. Hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.