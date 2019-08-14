Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye ilişkin davada Aksaray Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı (39) bayram ziyareti için geldiği Dereli Mahallesi'ndeki akrabalarının evinde gözaltına aldı. Hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cem Yılmaz'dan ayrılık iddialarına videolu yanıt
Alişan'a Burak uğurlu geldi 
Can Yaman Demet Özdemir'in yaptığını yapmadı
Cansu Dere'den aşk hayatına dair samimi açıklamalar...
Sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
<p>Alınan ilk bilgilere göre, Ahırkapı açıklarında, 230 metre uzunluğundaki Doric Warrior ve 129 met

Zeytinburnu Açıklarında İki Gemi Çarpıştı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yürüyüş yapmanın vücudunuza 8 faydası

Kavunun 8 mucizevi faydası