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Kahraman abla, asansörde asılı kalan kardeşini ölümden kurtardı

Kahraman abla, asansörde asılı kalan kardeşini ölümden kurtardı

İstanbul'da kahraman abla, boynuna astığı ip yüzünden asansörde asılı kalan kardeşini kurtardı. Çocuğun hayatını kurtaran kahraman ablanın soğukkanlı müdahalesi kameraya yansıdı.

Başakşehir'de oyun oynadığı ipi boynundan çıkarmayan çocuk asansörde dehşeti yaşadı. Bir kısmı dışarıda kalan ip asansör hareket edince çocuğun boğazına dolandı. Küçük çocuğu boğulmaktan asansöre beraber bindiği ablası kurtardı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kayaşehir Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Sitenin bahçesinde oynayan 3 çocuk, eve gitmek için asansöre bindi. Çocuklardan biri oyun oynadıkları ve boynunda kalan iple asansöre bindi. İpin bir kısmı dışarıda kalırken, asansörün kapısı kapandı. Asansör hareket edince ip 5-6 yaşlarındaki çocuğun boğazına dolandı. Küçük çocuk kabinin içinde asılı kaldı. Asansöre beraber bindiği iki-üç yaş büyük ablası bir taraftan asılı kalan çocuğu ayaklarından tuttu, bir taraftan da asansörün düğmesine basarak kabini durdurmaya çalıştı. Kabini durduran kız çocuğu, çocuğun boynundaki ipi çıkarmayı başararak, boğulmaktan kurtardı. Asansörde üç çocuğun yaşadığı dehşet anları ise, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(DHA)

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