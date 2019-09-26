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Kağıthane'de domuz eti operasyonu

Kağıthane'de domuz eti operasyonu

Kağıthane'de zabıta ve polis ekipleri ihbar üzerine gittikleri evde 100 kilogramdan fazla kaçak domuz eti buldu. Etler imha edilmek üzere götürülürken, evde bulunan yabancı uyruklu bir kadın gözaltına alındı.

Çağlayan Mahallesi Sinan Paşa Caddesi üzerinde bulunan 6 Katlı apartmanın 3. katında kaçak domuz eti olduğu ihbarını değerlendiren Kağıthane Belediyesi Zabıta ekipleri ile polis ekipleri, harekete geçti.  Saat 14.30 sıralarında söz konusu adrese giren zabıta ve polis ekipleri, buzdolaplarında poşetlenmiş domuz etleri ile karşılaştı. Zabıta ekipleri tarafından el konulan domuz eti, belediyenin temizlik işçileri tarafından daireden çıkartılarak kamyonete yüklendi. Domuz etlerinin Kağıthane İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edileceği öğrenildi.

Evde bulunan Moğolistan uyruklu bir kadın polis ekiplerine bir süre direndikten sonra gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Operasyonun yapıldığı daire, Kağıthane Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Cadde üzerinde esnaflık yapan Mehmet Savcı "3. katta 100 kilogramdan fazla domuz eti çıkarttılar. Polis ve zabıta geldi, evi mühürlediler. Kadını gözaltına alıp gittiler. Etleri zabıta alıp gitti. Moğolistanlılar kalıyordu dairede" dedi.

(DHA)

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