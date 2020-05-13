Kafeler açıldı mı? Lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak? Son dakika gelişmeler haberimizde…

Kafeler açıldı mı? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya devam ediyor. Coronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde AVM, kuaför ve berber gibi işletmeler açılmıştı. Lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı ise gündemde yerini aldı. Kafeler ve lokantalar son dakika gelişmeleri için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

KAFELER VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Korona virüsü sonrası normalleşme süreci kapsamında berberler, kuaförler, adliyeler ve AVM'ler açıldı. Ancak kafeler, restoranlar ve kıraathanelerin açılış tarihi henüz belirtilmedi. Adı geçen işletmelerin açılış tarihi olarak corona virüsü vaka verilerinin seyri incelenecek. Sosyal temas mesafesinin dikkatlerden kaçabildiği bu tarz işletmelerin açılış tarihinin bayramdan sonra karara bağlanacağı öngörülüyor.

Bakan Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda "Bilim Kurulu'nun veya Bakanlığımızın AVM'lerin açılmasına ilişkin herhangi bir kararı olmamıştır" demişti. Restoranlar, kafeler ve lokantaların henüz açılmayacağını ve kapalı kalacağını da şu şekilde vurgulamıştı;

"Restoranlar, lokantalar, kafeler açılmayacak; böyle bir karar yok. Bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek."