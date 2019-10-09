'Kafasına tablet attım ama engel olamadım'

Kırıkkale’de 18 Ağustos’ta eski eşi Emine Bulut’u kızı F.B.V.’nin (10) yanında bıçaklayarak öldüren Fedai Varan’ın yargılanmasına başlandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen zanlı, “Ceza alacağımı biliyorum ama görüntüler avukatıma verilsin” talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi reddetti.

2 SAAT ÖNCE POLİSE GİTTİ

Sanık avukatı Ersoy Aytaç, Bulut’un cinayetten 2 saat önce kızıyla birlikte, Varan’dan şikayetçi olmak için karakola gittiğini söyleyerek, “Burada onu koruyamayan polisler de sorumlu” dedi. Başka bir odadan SEGBİS ile duruşmaya katılan F.B.V., ‘o kişi’ diye bahsettiği babasından şikayetçi oldu. Küçük kız, olay gününü şöyle anlattı: “Çarşıda annem namaz kılmak için mescide girdi. O kişi ‘Neredesiniz?’ diye mesaj attı. Yanımıza gelip annemin boğazını sıktı. Beni götürdü. Sonra annem arayıp ‘yemek yiyelim’ deyince bir kafeye gittik. Ben başka masaya oturtup, konuştular. Annemle kaçarak karakola gittik.”

BELİNDEKİ BIÇAKLA TEHDİT

Annesinin işe gitmeden önce kendisini dolmuş durağına götürdüğünü söyleyen F.B.V., “Dolmuşta annemin kolunu sıkıp indirdi. Tişörtünü kaldırıp bıçak gösterdi. Annem bana ‘Git’ dedi ama gitmedim. Dönerciye girdik. Annemin boynunu kesti. Elimde poşet vardı, onu kafasına attım, tabletimi kafasına attım; ama engelleyemedim” dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Ekim’e erteledi.

SON ANLARI İZLENİRKEN SANIĞA SALDIRDILAR

Emine Bulut’un öldürüldüğü ana ilişkin görüntüler salonda izlettirilince anne Fadime Bulut fenalaştı. Maktulün kardeşleri, sanık Varan’a saldırdı. Polis ve jandarmanın müdahalesiyle olay büyümeden yatıştırıldı. Bulut’un kardeşi Bekir Bulut da ablasının hamileyken bile eş şiddetine maruz kaldığını iddia etti.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Savunma yapmayan sanığın 19 Ağustos’taki ifadesi okundu. Cinayet sonrası kayınpederini arayıp “Çocuğumu aldınız, ben de kızınızı aldım” dediği belirtildi.