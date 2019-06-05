'Kafama çaydanlıkla vurdu, bizi boşayın'

Neslihan KESKİN

İtalyan fotoğraf sanatçısı ve mimar Elio Aurelio Montanari, İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtı. Karısının haraketlerine maruz kaldığını öne süren adam dilekçesinde, “Saçımdan çekerek beni hırpaladı. Son yıllarımı korkarak yaşadım. En son kavgamızda kafama çaydanlıkla vurdu. Eşyalarımı sokağa attı" ifadesini kullandı.

'BEZDİRMEYE ÇALIŞIYOR'

Türkiye’yi terk etmesi için eşinin kendisini bezdirmeye çalıştığını belirten Elio Aurelio Montanari, "Amacı adıma kayıtlı Balat’taki eve ve parama sahip olmaktır" dedi. Karşı boşanma davası açan yapımcı ve yönetmen Filiz Montanari ise, “Eşim beni İtalyan bir kadınla aldatmaktadır. 3 senedir yasak ilişki yaşamaktadır. Bana fiziksel şiddet uygulamıştır” diyerek 500 bin lira tazminat ve aylık bin 500 lira tedbir nafakası istedi. Davanın ilk duruşmasında Elio Montanari’nin avukatı, müvekkilinin bin 100 euro emekli maaşıyla kiralık bir evde yaşadını belirterek tedbir nafakasının reddini istedi. Filiz Montanari’nin avukatı da, zina sebebiyle tarafların boşanmalarına karar verilmesini istedi. Mahkeme tarafların ekonomik durumunun araştırılması ve tanık bildirmeleri için duruşmayı erteledi.

5 kez uzaklaştırma kararı aldırmış

Filiz Montanari eşinin kendisine fiziksel şiddet uyguladığını iddia ederek 5 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.Ayrıca Elio Montanari’ye İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde basit yaralama suçundan dava açtığı öğrenildi.