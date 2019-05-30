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30 Mayıs 2019 Perşembe 18:32 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 18:32

Kafa kafaya çarpıştılar: 3ü çocuk 5 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 3ü çocuk 5 yaralı

Bursa’da kafa kafaya çarpışan otomobillerdeki 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza Bursa’nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesinde meydana geldi. Caner A. idaresindeki 16 UC 157 plakalı otomobil ile Celal H. idaresindeki 16 ADF 150 otomobil virajlı yolda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde sağa sola savruldu. Kazada Celal H.’nin kullandığı otomobilde bulunan eşi, çocukları Eslem, Buse ve Yahya yaralandı. 5 yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, otomobiller ise kaza yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

AA

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