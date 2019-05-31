Kadir Suresi anlamı nedir? İşte Kadir Gecesi Kadir Suresi duası

Kadir Suresi Kadir Gecesini ibadet etmek ve dua okumak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kadir Suresi bizlere Kuran-ı Kerim’in Kadir Gecesinde indiğini anlatmakta ve ve bu gecenin faziletini vurgulamaktadır. Kadir Suresi anlamı nedir? sorusunun cevabı Kadir Gecesini idrak edeceğimiz bu gecede merak ediliyor. Kadir Suresi Kadir Gecesinden bahsettiği için bu ismi almıştır. Kadir Suresi fakirler için zenginliktir, zayıflar için izzet ve şereftir; belayı, hastalığı daha çok defedicidir. Azabından kurtarıp güven sağlayıcıdır. Dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtarıcıdır. Kadir Suresi okunuşu ve Kadir Suresi anlamı şu şekildedir:

KADİR SURESİ OKUNUŞU

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

-İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

-Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

-Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

-Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

-Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

KADİR SURESİNİN ANLAMI

-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

-Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.

-Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

-Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

-O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

-O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

KADİR SURESİ TEFSİRİ

Kadir Suresinde geçen "kadr" kelimesi sözlükte "güç, hüküm, değer, şeref" gibi anlamlara gelmektedir. Özellikle Kuran’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere sureye bu isim verilmiştir.

Surenin 1. ayetinde Kuran’ın bu gecede, Bakara suresinde de ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır.

Kadir suresinin 2. ayete cevap veren sonraki ayetlerde onun tarihinin açıklanması yerine bu gecenin önemi, insanlar için hayır ve bereketi üzerinde durulmuştur. Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. ayeti hakiki manasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı tam bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtilir.

Kadir gecesinin bin aydan hayırlı oluşunun başka bazı sebepleri açıklanmaktadır. Bu gece Allah Teâlâ’nın vereceği görevleri üstlenmek üzere melekler ve ruh yeryüzüne inerler. 4. ayetteki "ruh"tan maksat Cebrâil’dir. Cebrail meleklerden biri olmakla birlikte makamının yüksekliğini ve şanının yüceliğini göstermek üzere ayrıca zikredilmiştir.

5. ayette kadir gecesinin esenlik ve mutluluk gecesi olduğu ifade edilmiştir. Melekler gecenin başından itibaren tan yeri ağarıncaya kadar gruplar halinde inerek müminlere selam verirler. Bu durum gecenin karanlığı çekilinceye kadar devam eder.

KADİR SURESİ İNİŞ SEBEBİ

Rivayete göre Resûl-i Ekrem (s.a.s.)’e ümmetinin ömrü gösterilmişti. Efendimiz, bunu önceki insanların ömrüne nispetle çok kısa buldu. Ümmetinin, onlar kadar sâlih amel işlemekten mahrum kalacağını düşündü. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, ona ve ümmetine, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini lûtfetti. (Muvatta’, İ‘tikâf 15)

Diğer bir rivayet de şöyledir: Bir gün Allah Resûlü (s.a.s.) ashâbına, İsrâiloğulları’ndan bir kişiyi anlatmıştı. Şem’ûn-i Gâzî isimli bu zât, bin ay Allah yolunda silah kuşanarak cihâd etmiş, gecelerini de ibâdetle geçirmişti. müslümanlar hayretler içinde kalarak ona gıpta ettiler. Bunun üzerine Allah Tealâ, ümmet-i Muhammed’e olan lutuf ve merhametini beyân etmek üzere Kadir sûresini indirdi. (Vâhidî, Esbâbu’n-nüzûl, s. 486)