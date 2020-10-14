Kadir Şeker'e 12.5 yıl hapis

Konya’da 5 Şubat’ta sevgilisini döven Özgür Duran’ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker’in (20) cezası belli oldu. Şeker, suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle ‘kasten adam öldürme’ suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12.5 yıla indirdi.

‘VİCDANLARI YARALADI!



Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, “Kadir, toplumsal bir vakadır. Bu kararı beklemiyorduk” dedi. Anne Zeliha Şeker, “Oğlum can kurtarmaya çalıştı” derken, baba Cengiz Şeker de “Bu kararı kamu vicdanı da kabul etmez, itiraz edeceğiz” ifadesini kullandı.

İMDAT DEDİĞİMİZDE ŞİMDİ KİM DUYACAK?



Kadir’e verilen cezaya ünlü isimlerden de tepki yağdı:

Songül Öden: “Kadın şiddetine hayır demenin, seyirci kalmamanın bedeli 12 yıl mı? ‘Adalet mümkün temelidir’ mi demiştiniz... Yine temelden sarsıldık... Şimdi sokakta imdat dediğimizde kim duyacak?”

Seda Sayan: “Bizi affet, senin için hiçbir şey yapamadık. Artık şiddete maruz kalan kadınların yardımına kim koşar.”

Bengü: “Kadını döven, öldüren, tecavüz eden, pedofili hastası, sapığı, bir sürü adam müsveddesi sokakta serbest gezerken... Bunu bir kadın olarak hazmedemedim.”

Öykü Çelik: “Binlerce tecavüz zanlısı, kadın cinayeti zanlısı sokaklarda cirit atarken Kadir’e 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.”

Umut Akyürek: “Adaleti müebbet hapse mahkum ettiler, boşuna aramayın!”

Demet Akalın: “Yazık! Çocuğun gençliği gitti... Kimse kimsenin sesine bile koşmaz artık!”

Adliye önünde toplanan kadınlar, Kadir’e verilen cezaya tepki gösterdi.