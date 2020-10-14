Kadir Şeker davasında karar nedir? Kadir Şeker cezası nedir?

Kadir Şeker davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Kamuoyunun yakından takip ettiği Kadir Şeker davasında karar çıktı. Konya'da parkta şiddet gören kadını kurtarmaya çalışırken katil olan 20 yaşındaki Kadir Şeker'in yargılandığı davada karar bugün belli oldu...

KADİR ŞEKER DAVASINDA KARAR NEDİR?

Şeker, 'Kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapse çarptırıldı. Şeker'in cezası tahrik nedeniyle 15 yıla indirildi. İyi hal indirimi de yapılarak 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

KADİR ŞEKER'İN İFADESİ

"Yardıma ihtiyacı olan bir kadının yanına yardımcı olmak için gittim. Kimseye bir zarar verme niyetim yoktu. Kadın iyi olduğunu söyleyince arkamı dönüp gittim. Arkamdan saldırdı, boğazımı sıkıp nefessiz kaldım. Olay yerinden ayrılırken yaralandığının farkında değildim. Hayatını kaybettiği için çok üzgünüm"