Ramazan ayının başlaması ile birlikte oruç ibadeti gerçekleştirilmeye başlandı. Üç aylar içerisinde bulunan Ramazan ayı dua edilerek namazlar kılınarak geçirilirken Kadir Gecesi için de heyecanlı bekleyiş başladı. Kadir Gecesi, İslam dünyasında coşkuyla karşılanmak üzere hazırlıklar yapılıyor. Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı gecesidir? Kadir Gecesi 2020 ne zaman, hangi gün? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. Kadir Gecesi'ne dair tüm merak edilenleri sizler için derledik..

KADİR GECESİ RAMAZAN'IN KAÇINCI GECESİDİR?



Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahy edildiği Kadir Gecesi Ramazan ayının içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilir. Kadir gecesi ile ilgili Kur'an'ın 97. süresi olan Kadir Suresinin ilk üç ayetinde, “Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır” denmektedir.

KADİR GECESİ 2020 NE ZAMAN?



Kadir Gecesi bu yıl 18 Mayıs 2020 gününü 19 Mayıs’a bağlayan gece idrak edilecek.

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dini literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sure bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Surede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu kutlu gecede tüm Müslüman alemi ellerini semaya açmakta ve dua etmektedir. Aynı zamanda Kadir Gecesi çeşitli ibadetlerle geçirilir, Kur’an-ı Kerim okunur. Bu gecede gökyüzünün isteklere ve dualara tamamen açıldığı da belirtilir.