Kadir Gecesi mesajları 19 Mayıs 2020! En güzel, dualı, hadisli, ayetli, gül resimli Kadir Gecesi mesajları burada!

Dualı, hadisli, ayetli, gül resimli Kadir Gecesi mesajları her sene olduğu gibi bu sene de Kadir Gecesi'ne özel en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nde kuran okunacak, eller semaya yükselecek ve dualar edilecek. Bu mümarek günde sevdiklerinin Kadir Gecesi'ni kutlamak ve güzel temennilerde bulunmak isteyenler en güzen ve anlamlı Kadir Gecesi mesajlarını araştırıyor. İşte dualı, hadisli, ayetli, gül resimli Kadir Gecesi mesajları 19 Mayıs 2020..

En güzel 19 Mayıs ve Kadir Gecesi resimli mesajlar burada! 19 Mayıs ve Kadir Gecesi kutlama mesajları!

KADİR GECESİ MESAJLARI 19 MAYIS 2020

Kadir geceniz mübarek olsun! Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Kadir Gecesi'nde, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun Kadir gecesiniz mübarek olsun!

Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle, dualarınız kabul Kadir Geceniz Mübarek Olsun.

Kadir Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu ve anlamı burada! Kadir Gecesi okunacak sureler nelerdir?

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak Kadir Geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz, gönlünüz iman mekanınız cennet olsun, Kadir Geceniz mübarek olsun.

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kadir Geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi namazı kaç rekattır? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Yağmur dolu bulutlar gibi gelen, hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren Kadir gecesi kutlu olsun.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi'nde ne olmuştur? Kadir Gecesi fazileti ve önemi nedir?

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.

Allah, bu ay tuttuğumuz oruçlarımızı ve ibadetlerimizi Kabul etsin cemaati müslimin.Kadir Gecemiz Mübarek olsun.

Kadir Gecesi zikirleri nelerdir? Kadir Gecesi'nde çekilecek zikirler ve tesbihler hangileridir?

Rabbimiz, Kadir Gecesi’ni bin aydan hayırlı kıldığın gibi; hayatlarımızıda hayırlı kıl. Neslimizi,ülkemizi ve ümmeti muhafaza buyur.

İslam Alemi'nin mübarek #Kadirgecesi 'ni tebrik ediyor;Bin aydan daha hayırlı olan bu aziz gecenin hürmetine, İnsanlığın salgın illetinden kurtulmasını, barış ve huzura ermesini, Rabbimin Vatanımızı milletimizi devletimizi kazalardan belalardan muhafaza etmesini temenni ederim.

İlahi mesajın insanlığa ulaştırıldığı, bin aydan daha hayırlı bu gecede günahlarımızın af, dualarımızın kabul olmasını temenni eder, ülkemizin ve dünyanın her türlü beladan ve musibetlerden kurtuluşuna vesile olmasını diler, İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ederiz.

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim rabbimize! Hayırlı kandiller. Kadir geceniz mübarek olsun.

Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller! Kadir geceniz mübarek olsun.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde, kâinatın yaratıcısı ve âlemlerin rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği dostlukların hiç bitmediği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere. Kadir geceniz mübarek olsun.